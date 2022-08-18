نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024

جرت صباح اليوم عملية قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة مواليد 2001 و2002 والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 وأسفرت على النتائج التالية:
- الدور الأول: منتخبنا الوطني معفى
- الدّور الثاني: الكونغو – تونس
• الذهاب بين 21 و23 أكتوبر 2022
• الإياب: بين 28 و30 أكتوبر 2022
- الدور الثالث: الفائز من مباراة جنوب إفريقيا - ( موريتانيا أو الطوغو) – تونــس
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- مباراتي الذهاب والإياب: بين 20 و28 مارس 2023
- الدور الأول: منتخبنا الوطني معفى
- الدّور الثاني: الكونغو – تونس
• الذهاب بين 21 و23 أكتوبر 2022
• الإياب: بين 28 و30 أكتوبر 2022
- الدور الثالث: الفائز من مباراة جنوب إفريقيا - ( موريتانيا أو الطوغو) – تونــس
- مباراتي الذهاب والإياب: بين 20 و28 مارس 2023
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