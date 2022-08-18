نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 15:47قراءة: 0 د, 22 ث
      
جرت صباح اليوم عملية قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة مواليد 2001 و2002 والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 وأسفرت على النتائج التالية:


- الدور الأول: منتخبنا الوطني معفى
- الدّور الثاني: الكونغو – تونس
• الذهاب بين 21 و23 أكتوبر 2022

• الإياب: بين 28 و30 أكتوبر 2022
- الدور الثالث: الفائز من مباراة جنوب إفريقيا - ( موريتانيا أو الطوغو) – تونــس
..


- مباراتي الذهاب والإياب: بين 20 و28 مارس 2023

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251557



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 18 أوت 2022 | 20 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
32°
Babnet36°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2832°-2633°-2633°-2633°-25
  • Avoirs en devises
    23857,1

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21290 DT        1$ =3,16589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1055,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   