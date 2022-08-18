نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024

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- الدور الأول: منتخبنا الوطني معفى- الدّور الثاني: الكونغو – تونس• الذهاب بين 21 و23 أكتوبر 2022• الإياب: بين 28 و30 أكتوبر 2022- الدور الثالث: الفائز من مباراة جنوب إفريقيا - ( موريتانيا أو الطوغو) – تونــس- مباراتي الذهاب والإياب: بين 20 و28 مارس 2023