درجات الحرارة القصوى المسجلة بعدد من مناطق البلاد الى حدود الواحدة من ظهر الخميس

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة المسجلة على الساعة الواحدة من ظهر، الخميس، تجاوزت 40 درجة ب14 محطة رصد جوي رئيسية 8 منها تخطت 45 درجة وهي كالاتي :
/46،9 بمدنين مع مستوى قياسي في حدود 47،7 درجات تمّ تسجيله يوم 2 اوت 2005.
/46 درجة بالقيروان مع مستوى قياسي في حدود 50،3 درجة بتاريخ 11 اوت 2021.
/ 45،9 درجات بالمنستير مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة تم تسجيله يوم 8 اوت 1999.
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/45،8 درجات بتطاوين مع مستوى قياسي في حدود 47،4 بتاريخ 2 اوت 2005.
/45،6 درجات بمطماطة مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة بتاريخ 11 اوت 1999.
/45،5 درجة بجربة مع مستوى قياسي في حدود 46،3 درجات بتاريخ 6 اوت 2002.
/45،2 درجات بقبلي مع مستوى قياسي في حدود 48،5 درجات سنتي 2021 و 2005.
/44،7 درجات بتوزر مع مستوى قياسي في حدود 48 درجة سُجّل يوم 2 اوت 2005.
وتتوقع مصالح الرصد الجوّي إمكانية تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة عشية الخميس وسط وجنوب البلاد.
/46،9 بمدنين مع مستوى قياسي في حدود 47،7 درجات تمّ تسجيله يوم 2 اوت 2005.
/46 درجة بالقيروان مع مستوى قياسي في حدود 50،3 درجة بتاريخ 11 اوت 2021.
/ 45،9 درجات بالمنستير مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة تم تسجيله يوم 8 اوت 1999.
/45،8 درجات بتطاوين مع مستوى قياسي في حدود 47،4 بتاريخ 2 اوت 2005.
/45،6 درجات بمطماطة مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة بتاريخ 11 اوت 1999.
/45،5 درجة بجربة مع مستوى قياسي في حدود 46،3 درجات بتاريخ 6 اوت 2002.
/45،2 درجات بقبلي مع مستوى قياسي في حدود 48،5 درجات سنتي 2021 و 2005.
/44،7 درجات بتوزر مع مستوى قياسي في حدود 48 درجة سُجّل يوم 2 اوت 2005.
وتتوقع مصالح الرصد الجوّي إمكانية تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة عشية الخميس وسط وجنوب البلاد.
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