درجات الحرارة القصوى المسجلة بعدد من مناطق البلاد الى حدود الواحدة من ظهر الخميس


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 16:30قراءة: 0 د, 49 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة المسجلة على الساعة الواحدة من ظهر، الخميس، تجاوزت 40 درجة ب14 محطة رصد جوي رئيسية 8 منها تخطت 45 درجة وهي كالاتي :


/46،9 بمدنين مع مستوى قياسي في حدود 47،7 درجات تمّ تسجيله يوم 2 اوت 2005.

/46 درجة بالقيروان مع مستوى قياسي في حدود 50،3 درجة بتاريخ 11 اوت 2021.


/ 45،9 درجات بالمنستير مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة تم تسجيله يوم 8 اوت 1999.
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/45،8 درجات بتطاوين مع مستوى قياسي في حدود 47،4 بتاريخ 2 اوت 2005.

/45،6 درجات بمطماطة مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة بتاريخ 11 اوت 1999.

/45،5 درجة بجربة مع مستوى قياسي في حدود 46،3 درجات بتاريخ 6 اوت 2002.

/45،2 درجات بقبلي مع مستوى قياسي في حدود 48،5 درجات سنتي 2021 و 2005.

/44،7 درجات بتوزر مع مستوى قياسي في حدود 48 درجة سُجّل يوم 2 اوت 2005.

وتتوقع مصالح الرصد الجوّي إمكانية تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة عشية الخميس وسط وجنوب البلاد.



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