درجات الحرارة القصوى المسجلة بعدد من مناطق البلاد الى حدود الواحدة من ظهر الخميس

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/46،9 بمدنين مع مستوى قياسي في حدود 47،7 درجات تمّ تسجيله يوم 2 اوت 2005./46 درجة بالقيروان مع مستوى قياسي في حدود 50،3 درجة بتاريخ 11 اوت 2021./ 45،9 درجات بالمنستير مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة تم تسجيله يوم 8 اوت 1999./45،8 درجات بتطاوين مع مستوى قياسي في حدود 47،4 بتاريخ 2 اوت 2005./45،6 درجات بمطماطة مع مستوى قياسي في حدود 47 درجة بتاريخ 11 اوت 1999./45،5 درجة بجربة مع مستوى قياسي في حدود 46،3 درجات بتاريخ 6 اوت 2002./45،2 درجات بقبلي مع مستوى قياسي في حدود 48،5 درجات سنتي 2021 و 2005./44،7 درجات بتوزر مع مستوى قياسي في حدود 48 درجة سُجّل يوم 2 اوت 2005.وتتوقع مصالح الرصد الجوّي إمكانية تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة عشية الخميس وسط وجنوب البلاد.