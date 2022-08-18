سيدي بوزيد: حجز طنين من الدواجن حجزا صوريا لدى مسلخ دواجن


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 15:26قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، من حجز طنين (02) من منتوجات الدواجن حجزا صوريا لدى مسلخ دواجن ناشط بالمنطقة الصناعية، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة صحفي "وات".


واوضح ان عملية الحجز تاتي من أجل ارتكاب المسلخ لمخالفتي المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بالفصل 4 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 وتحديد ومراقبة الإنتاج المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251551



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 18 أوت 2022 | 20 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
32°
Babnet36°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2832°-2633°-2633°-2633°-25
  • Avoirs en devises
    23857,1

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21290 DT        1$ =3,16589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1055,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   