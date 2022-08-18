بطولة افريقيا للأواسط للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 14:21قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا للأواسط في كرة الطائرة الجارية بتونس:
الجمعة 19 أوت:

تونس - روندا
مصر - المغرب
نيجيريا - ليبيا

الكاميرون - غامبيا

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يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي الذي تمكن أمس من تحقيق فوزه الثالث في دور المجموعات على نظيره النيجري بنتيجة 3 - 0 بواقع 25-21 و25-18 و25-23 ، سيواجه في حالة ترشحه للدور نصف النهائي الفائز من مباراة الكاميرون و غامبيا.



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