بطولة افريقيا للأواسط للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا للأواسط في كرة الطائرة الجارية بتونس:
الجمعة 19 أوت:
تونس - روندا
مصر - المغرب
نيجيريا - ليبيا
الكاميرون - غامبيا
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يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي الذي تمكن أمس من تحقيق فوزه الثالث في دور المجموعات على نظيره النيجري بنتيجة 3 - 0 بواقع 25-21 و25-18 و25-23 ، سيواجه في حالة ترشحه للدور نصف النهائي الفائز من مباراة الكاميرون و غامبيا.
الجمعة 19 أوت:
تونس - روندا
مصر - المغرب
نيجيريا - ليبيا
الكاميرون - غامبيا
يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي الذي تمكن أمس من تحقيق فوزه الثالث في دور المجموعات على نظيره النيجري بنتيجة 3 - 0 بواقع 25-21 و25-18 و25-23 ، سيواجه في حالة ترشحه للدور نصف النهائي الفائز من مباراة الكاميرون و غامبيا.
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