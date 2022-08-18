انس جابر "" لا ألعب بأفضل أداء حاليا، لكن من الجيد تحقيق الفوز رغم سوء المستوى""

فازت لاعبة التنس التونسية انس جابر بصعوبة على الامريكية كاترين ماك نالي المصنفة ( 179 عالميا ( بنتيجة 2-1 تفاصيلها 6-3 و 4-6 و9-7 في مباراة مثيرة جمعت بينهما امس الاربعاء ضمن الدور السادس عشر لبطولة سينسيناتي الامريكية.وأنقذت أنس جابر المصنفة الخامسة عالميا ثلاث نقاط لحسم المباراة قبل أن تطيح باللاعبة البالغ عمرها 20 عاما والمصنفة 179 عالميا، وستواجه مساء اليوم في الدور الثالث بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين.وقالت انس جابر في تصريح صحفي بعد المباراة "بكل صدق لا ألعب بأفضل أداء حاليا، لكن من الجيد تحقيق الفوز رغم سوء المستوى".