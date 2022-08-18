انس جابر "" لا ألعب بأفضل أداء حاليا، لكن من الجيد تحقيق الفوز رغم سوء المستوى""


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 11:27قراءة: 0 د, 28 ث
      
فازت لاعبة التنس التونسية انس جابر بصعوبة على  الامريكية كاترين ماك نالي المصنفة ( 179 عالميا ( بنتيجة 2-1 تفاصيلها 6-3 و 4-6 و9-7 في مباراة مثيرة جمعت  بينهما امس الاربعاء ضمن الدور السادس عشر لبطولة سينسيناتي الامريكية.
وأنقذت أنس جابر المصنفة الخامسة عالميا ثلاث نقاط لحسم المباراة قبل أن تطيح باللاعبة البالغ عمرها 20 عاما والمصنفة 179 عالميا، وستواجه مساء اليوم في الدور الثالث بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين.

وقالت انس جابر في تصريح صحفي بعد المباراة "بكل صدق لا ألعب بأفضل أداء حاليا، لكن من الجيد تحقيق الفوز رغم سوء المستوى".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251540



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 18 أوت 2022 | 20 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
35°
Babnet35°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2832°-2633°-2533°-2634°-25
  • Avoirs en devises
    23857,1

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21290 DT        1$ =3,16589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1055,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   