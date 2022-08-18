أولمبيك سيدي بوزيد: تجديد عقد اللاعبين حسن الشلي وعلاء بن رمضان

أعلن نادي أولمبيك سيدي بوزيد عن تجديد عقد اللاعبين حسن الشلي وعلاء بن رمضان لمدة عامين.يذكر أنّ اللاعب حسن الشلي البالغ من العمر 27 عاما كان قد انضم لألمبيك سيدي بوزيد في موسم 2020 -2021 قادما من الملعب الصفاقسي.أما اللاعب علاء بن رمضان الذي يشغل خطة وسط ميدان هجومي فقد عزز صفوف أولمبيك سيدي بوزيد بدوره في موسم 2020 - 2021 قادما من الاتحاد الرياضي المنستيري.