المساكني يسجل هدفه الثاني مع العربي القطري في الموسم الجديد

اهتدى لاعب المنتخب الوطني التونسي مجددا الى طريق الشباك بعد نجاحه في تحقيق الهدف الثاني لفريقه العربي القطري ومساهمته في الفوز الذي حققه على حساب نادي المرخية 2-صفر ضمن مباراة الجولة الثالثة من منافسات "دوري نجوم قطر" والتي احتضنها ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الثلاثاء.واحرز اللاعب السوري عمر السومة هدف العربي الأول في الدقيقة 49 ، وهو أول أهدافه منذ انضمامه للعربي قبل ان يضيف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 73.وبفضل هذا الفوز حافظ العربي على صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر ، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط .