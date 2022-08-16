المساكني يسجل هدفه الثاني مع العربي القطري في الموسم الجديد


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 17:59قراءة: 0 د, 29 ث
      
اهتدى لاعب المنتخب الوطني التونسي مجددا الى طريق الشباك بعد نجاحه في تحقيق الهدف الثاني لفريقه العربي القطري ومساهمته في الفوز الذي حققه على حساب نادي المرخية 2-صفر ضمن مباراة الجولة الثالثة من منافسات "دوري نجوم قطر" والتي احتضنها ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الثلاثاء.
واحرز اللاعب السوري عمر السومة هدف العربي الأول في الدقيقة 49 ، وهو أول أهدافه منذ انضمامه للعربي قبل ان يضيف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وبفضل هذا الفوز حافظ العربي على صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر ، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط .





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251454



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 16 أوت 2022 | 18 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
35°
Babnet41°Babnet% 31:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
41°-2845°-3136°-2832°-2633°-26
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (16 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 aout)   958,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   