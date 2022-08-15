سعيد يبحث مع الجرندي آخر الاستعدادات لقمة "تيكاد 8" ويجدد رفضه للتدخلات الخارجية

..





مثلت آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم قمة "تيكاد 8" بتونس موفى الشهر الجاري، المحور الأساسي للقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.وفي هذا السياق، شدد رئيس الدولة على ضرورة إحكام الإعداد لهذا الحدث، حتى في أدق التفاصيل، "لأن الأمر يتعلق بتونس، ولا بد من توفير كل أسباب النجاح، حتى تبقى صورة تونس متميزة في العالم كله"،بحسب ما ورد في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، نشر مساء الاثنين.ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في القارة الافريقية "تيكاد 8" بتونس يومي 27 و28 أوت الجاري بمشاركة عديد الدول الافريقية والحكومة اليابانية، وستقام خلاله عديد الفعاليات واللقاءات، محورها شراكات الأعمال والاستثمارات المشتركة.على صعيد آخر، نقل البلاغ تأكيد رئيس الجمهورية، على "سيادة تونس، وعلى الرفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي".ولم يشر البلاغ إلى الأطراف المعنية بهذه "التدخلات"، ولكن جاء فيه أيضا، في نفس المعنى، نقلا عن الرئيس قيس سعيد، أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحريصة على احترام الشرعية في الداخل نفس حرصها على احترام الشرعية الدولية".