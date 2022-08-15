مركز النهوض بالصادرات ينظم أيام النسيج التونسي بإسبانيا من 3 الى 7 أكتوبر 2022


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 23:05قراءة: 0 د, 31 ث
      
يعتزم مركز النهوض بالصادرات بالشراكة مع البرنامج الشمولي للنهوض بقطاع النسيج، تنظيم أيام النسيج التونسي بإسبانيا من 3 إلى 7 أكتوبر 2022.


وسيتم خلال هذه الأيام المزمع انعقادها بكل من مدريد وبرشلونة، وفق بلاغ صادر عن المركز ، تدارس كيفية توأمة المؤسسات في سوق النسيج الإسبانية .



وستشمل هذه الأيام قطاعات الجينز والملابس الرياضية والملابس الجاهزة، إضافة الى المنسوجات اليدوية.

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وستظفر المؤسسات المشاركة، بحسب المصدر ذاته ، بحضوة خاصة في السوق الاسبانية للملابس، كما سيتم تنظيم زيارة لعلامات نسيج اسبانية، ولقاءات ثنائية مباشرة مع أبرز الفاعلين في قطاع الملابس، فضلا عن مرافقة لوجستية بكل من مدريد وبرشلونة وحملة اتصال جماعية حول الحدث.

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