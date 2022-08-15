نشرة متابعة : نشاط كبير للخلايا الرعدية بالمناطق الشرقية

شهدت المناطق الشرقية للبلاد مساء الاثنين نشاطا كبيرا للخلايا الرعدية، عبر كتلة اولى بزغوان شملت جنوب نابل تدريجيا وكتلة ثانية بالوسط الشرقي شملت تدريجيا كل من سوسة والمنستير واجزاء من المهدية، وفق اخر صور للقمر الاصطناعي.وتكون الأمطار الرعدية مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة وقد تتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة، وفق نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي.وتبقى امكانية نزول الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بمناطق الشمال والوسط تزامنا مع ظهور السحب الرعدية .وتتجاوز سرعة الرياح مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية.