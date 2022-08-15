الزاهي يؤكد ضرورة مساندة الفئات الهشة والطبقة الوسطى قبيل الشروع في الاصلاحات الكبرى

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ضرورة توفير المساندة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة من أجل ضمان حقها في العيش الكريم تزامنا مع قرب الشروع في الاصلاحات الكبرى. جاء ذلك، خلال اشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية، وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين.ودعا الزاهي، أثناء هذا الاجتماع الى مزيد العمل من أجل تلبية حاجيات المواطن لا سيما مع صعوبة الوضع الاجتماعي، مؤكدا ضرورة مراجعة بعض القوانين التي تعرقل عملية اسداء الخدمات الموجهة في شأنها مطالب من المواطنين.وأشار الى ان الوزارة تنتهج خطة للتدخل الاجتماعي في كل جهة من اجل تفعيل الدور الإجتماعي للدولة، مشددا على على جودة الخدمات وخاصة منها اقسام النهوض الاجتماعي والوحدات المحلية التي تمثل الخط الأول في العلاقة مع المواطن.من جهته، أثنى المدير العام للشؤون الاجتماعية عادل المستيري على اهمية استئناف الاجتماعات مع المديرين الحهويين للشؤون الاجتماعية، معتبرا انها تمكن من تبادل وجهات النظر والتباحث في الإشكاليات التي تواجه نسق تنفيذ برامج وزارة الشؤون الاجتماعية داخل الجهات .