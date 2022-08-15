سليانة : ندوة صحفية للإعلان عن برنامج الدورة 45 لمهرجان سليانة الدولي


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 19:30قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم اليوم الاثنين الإعلان عن برنامج الدورة 45 لمهرجان سليانة الدولي التي ستنتظم من 20 أوت إلى غاية 31 أوت الجاري وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت بالمركب الثقافي بمدينة سليانة .
واستعرضت هيئة المهرجان خلال الندوة برنامج الدورة الذي سيحيي عرضه الافتتاحي إيهاب توفيق وتختتم فعالياتها الفنانة "أمينة فاخت" فيما ستشمل بقية أيام المهرجان على عروض مسرحية وسينمائية وتنشيطية للأطفال.


وسيتم كذلك تقديم عروض موسيقية يحييها الفنانون نضال اليحياوي و عبدو درياسة و أمنة فاخر وأيمن لسيق و الهادي عيونو وروضة عبد الله.
ومن جهة أخرى ,أكدت مصادر أمنية متطابقة ل"وات" أن طاقة استيعاب فضاء المركب الثقافي والمقدرة ب500 شخص لا يكفي لاحتضان عروض ضخمة في ظل افتقار الجهة لمسرح هواء طلق

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