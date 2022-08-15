تطاوين: منتدى "استثمر في غمراسن" يعدّ لبعث منطقة صناعية واعدة توفّر 6800 موطن شغل (رئيس المنتدى)

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يعمل منتدى "استثمر في غمراسن" على إعداد الملفات اللازمة لبعث منطقة صناعية على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب مدينة غمراسن، وتقديمها للادارات المعنية واساسا الوكالة العقارية الصناعية لبرمجة لتنفيذ هذا المشروع الاول من نوعه في المنطقة، في تجسيد لمخرجات اولى جلسات المنتدى المنعقدة في مارس الماضي ببادرة من مؤسس هذا المنتدى واحد كفاءات المنطقة المهاجر،ة بلقاسم الخرشاني، ومشاركة مجموعة من ابناء المنطقة والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة، والتي شهدت تحديد نوايا الاستثمار الممكنة لينطلق اصحابها في اعداد الدراسات اللازمة لمشاريعهم في مجالات متنوعة.وبذلك ينطلق المنتدى في تنظيم وتفعيل عدة مسارات تهدف الى خلق نسيج صناعي متكامل بالمنطقة يوفر عددا هاما من مواطن الشغل لشباب المنطقة والجهة المعطّلين عن العمل والذين تسرّب عدد كبير منهم تحت جناح الهجرة السرية الى القارة الاوروبية، وإلى بعث نواة انتاج مهمة تدعم الاقتصادين الجهوي والوطني وتدعم التصدير الى مختلف بلدان العالم.وقال باعث المنتدى الخرشاني، في تصريح لـ"وات"، إن 27 مستثمرا من أبناء غمراسن جاهزون بتمويلاتهم وعبّروا عن رغبتهم في اقتناء مقاسم تقارب مساحتها الجملية 47 هكتارا، اكثر من ثلثيها مغطاة، لانجاز مشاريعهم في هذه المنطقة الصناعية المنتظرة بكلفة استثمار جملية تقدّر بنحو 255 مليون دينار لاحداث حوالي 6800 موطن شغل مباشر وغير مباشر.وأفاد الخرشاني بان المنتدى خيّر إحداث شركة بعث عقاري صناعي لتنفيذ هذا المشروع، القريب حاليا من شبكتي الكهرباء والمياه والطرقات المعبّدة، ربحا للوقت وحتى لا تتحمّل الدولة كلفة زائدة باعتبار أن المستثمرين شركاء فيها، حاثّا مختلف الاطراف المساعدة على الانطلاق سريعا في تهيئة هذه المنطقة حتى يشرع المستثمرون في اعداد الاعمال المسبقة لمشاريعهم على غرار تكوين اليد العاملة المختصة، وتدعيم البنية الاساسية اللازمة لمحيط المنطقة الصناعية، واجراءات اقتناء التجهيزات ومتطلبات المشاريع.وأكد على تنوّع المشاريع المقترحة في مختلف القطاعات، من ذلك وحدة لتركيب الحافلات الكهربائية المعدة للتصدير، واخرى خاصة بالمواد الانشائية، واخرى تحويلية للانتاج الفلاحي، اضافة الى مشاريع خدماتية خاصة بالحقول البترولية والطاقية عموما، حسب قوله.من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة، شرف الدين خلفت، في تصريح لـ"وات"، ان الوضعية العقارية للارض التي سيتم إنشاء المنطقة صناعية عليها سليمة، حيث أمضى اصحابها على بيعها بالثمن الذي حددته مصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقاريّة، وهي مسجّلة بالديوان الوطني للملكيّة العقاريّة، بالإضافة إلى عدم وجود أي إشكال أمام تنفيذ هذا المشروع الذي مرّ على ايداع ملفه لدى الوكالة العقارية الصناعية اكثر من سنتين، وفق تأكيده.وأجمع كل من مؤسس هذا المنتدى بلقاسم الخرشاني ورئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بغمراسن شرف الدين خلفت على أهمية هذا المشروع وقدرته على استقطاب واحداث نسيج اخر من المؤسسات الصغرى، وتنشيط السوق المحلية والجهوية وتوسيعهما، فضلا عن امتصاصه للبطالة، وتوفير ايرادات مهمة من صادرات انتاجاته المتنوعة من العملة الصعبة في خزينة الدولة.ويتوقّع كلا الطرفين أن تشهد غمراسن، مع انطلاق عمل هذه المنطقة، هجرة عكسية، ويخلق خيارا أفضل من الهجرة التي كانت السمة الغالبة طيلة عقود على حياة ابناء المنطقة التي فقدت بسبب ذلك ثلثي سكانها.