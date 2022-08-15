جندوبة: قافلة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة بلدية طبرقة

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طالب المشاركون، اليوم الاثنين، في قافلة تضامنية مع رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة، المنتخبة حديثا، والمودعة بسجن الكاف منذ 9 أوت الجاري، بإطلاق سراح رئيسة البلديّة وتبرئتها من التهم الموجّهة اليها والمتعلّقة بمنحها تراخيص تفوق العدد المسموح به في أحد شواطئ طبرقة، معتبرين أن القضية خالية من الطابع الاجرامي.وأدان المشاركون، في وقفة تضامنيّة انتظمت، بالمناسبة، امام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة، خلال مداخلات علنية، الاستهداف الذي تعرضت اليه رئيسة بلدية طبرقة، وصمت السلط على ملفات الفساد الحقيقيّة التي تنخر الجهة والبلاد عموما.وكانت الجامعة العامة للبلديات المشاركة في هذه القافلة، قد اعتبرت ان ملف القضية خال تماما من الصبغة الجزائية، وان التهمة الموجّهة اليها لا تعدو ان تكون سوى تهمة كيدية، لا سند واقعي ولا قانوني لها، مضيفة، في بلاغ أصدرته في هذا الشأن، ان "عددا من قضاة التحقيق باتوا يستسهلون استصدار بطاقات الإيداع ضدّ رؤساء بلديات في الفترة الأخيرة وان الامر بات خطيرا ومهددا لمسار اللامركزية".وأضاف عضو المكتب التنفيذي للجامعة وامين مالها، رضا الموحد، في تصريح لـ"وات"، أن إيداع رئيسة بلدية طبرقة السجن يمثّل رسالة باستهدف مسار اللامركزية برمته، ومشروعا لاعداد الأرضية المناسبة لحل المجالس البلدية التي لا تتماشى مع السياسة العامة التي تسعى السلطة القائمة إلى تنفيذها، حسب رأيه، مستندا في ذلك الى التتبّعات الجزائية التي تطال حاليا عددا من رؤساء البلديات نتيجة تهم واهية لا سند لها.وكان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة، والمكتب المحلي لاتحاد الشغل بطبرقة، وفرع الاتحاد التونسي للمرأة بجندوبة، وجمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم، قد أدانوا في بيانات وبلاغات أصدروها في هذا الصدد، التهم الموجّهة لرئيسة بلدية طبرقة، مطالبين بالكشف عن الجناة الحقيقيين الذين يستهدفون رئيسة بلدية المكان استنادا أوّلا لحداثة توليها رئاسة البلدية (انتخبت في موفى شهر ماي المنقضي)، وثانيا لفتحها ملفات التهرب الضريبي، والتصدّي للاستيلاء على الملك العمومي البحري، وإيقاف بعض المشاريع التي تشوبها اخلالات، مُجمعين على المطالبة بإطلاق سراحها الفوري.وكان عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني قد نظّموا يوم السبت المنقضي وقفة احتجاجية امام بلدية طبرقة ادانوا فيها سجن رئيسة البلدية، مطالبين في الان ذاته بإطلاق سراحها، ومؤكدين على نظافة يدها وانها تدفع ثمن مؤامرة من قبل عدد من المتنفذين وأذرعهم المختلفة، وفق تقديرهم.وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، يسري السلطاني، قد افاد في تصريح لـ"وات"، ان رئيسة بلدية طبرقة احيلت على قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية.الى ذلك رفض قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية طلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة، الامر الذي استوجب التوجه الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة لتقديم ذات الطلب، والمنتظر ان تنظر فيه يوم الخميس المقبل، وفق ما أكده أعضاء من هيئة الدفاع عن المتهمة.ورئيسة بلدية طبرقة متحصّلة على الاستاذية في الصحافة وعلوم الاخبار، وتعمل موظفة بالقباضة المالية بذات المدينة، ترشّحت على راس قائمة مستقلة في الانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة التي انتظمت في شهر ماي من السنة الجارية، وفازت برئاسة البلية بعد ان نافست قامتي حركة النهضة وحركة الشعب وقائمة أخرى مستقلة.مولدي