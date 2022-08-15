وزير الدّفاع يعود عسكريّين أصيبا يوم الجمعة الماضي في اشتباكات مع عناصر إرهابية بجبل السلوم


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 16:43قراءة: 0 د, 45 ث
      
عاد وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، ظهر اليوم الإثنين، عسكريّين إثنين مقيمين حاليا بالمستشفي العسكري بتونس،
كانا أصيبا نهاية الأسبوع الماضي، خلال عمليّة اشتباك مع عناصر إرهابيّة بجبل السلّوم بولاية القصرين، وذلك للإطمئنان عليهما والإستفسار عن

وضعهما الصحّي ومراحل علاجهما.

وأشاد الوزير ب"الرّوح الوطنيّة العالية التي تميّز بها العسكريّان في مكافحة الإرهاب وبمجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي من حيث الرعاية الصحية والنفسية"، حسب بلاغ لوزارة الدّفاع.


ودعا بالمناسبة، القائمين عليهما، إلى "ضرورة السهر على راحتهما وتقديم أجود الخدمات الصحية، حتى يستعيدا عافيتهما ويستأنفا عملهما في أفضل الظروف".
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يذكر أنّ وزارة الدفاع الوطني، كانت أعلنت يوم الجمعة 12 أوت 2022، عن إصابة عسكريين إثنين، إصابات غير بليغة، إثر اشتباك تشكيلة عسكرية مع عناصر إرهابية بجبل
السلوم (ولاية القصرين). وتم نقل العسكريّين المصابين إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة.

وأوضح بلاغ الوزارة أن التشكيلة العسكرية كانت بصدد القيام بمهمة عملياتية بجبل السلوم، مؤكدا تحقيقها إصابات مباشرة في صفوف العناصر الإرهابية.

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