بن عروس: تقدّم نسبة أشغال تهيئة الفضاء الترفيهي بالفسحة الشاطئية بحمام الأنف بأكثر من 90 بالمائة

تجاوزت نسبة تقدّم أشغال إنجاز الفضاء الترفيهي بالفسحة الشاطئية بحمام الأنف من ولاية بن عروس، الـ90 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس بلدية المكان، محمد العياري، في تصريح لـ"وات" .وأضاف العياري أن أغلبية مكونات المشروع، والذي يمتد على مساحة جملية تقدر بـ11 ألف متر مربع و باعتمادات مالية تقدر بـ440 ألف دينار، قد تم الانتهاء منها على غرار عمليات التبليط، والفضاءات الخضراء، وتهيئة المرافق الخدماتية، وممرات المترجلين، ولم يتبقى سوى الانتهاء من تجهيز فضاء الألعاب والمرافق المغطاة، وتوفير بعض التجهيزات التكميلية.وكانت الأشغال قد انطلقت مع بداية شهر فيفري المنقضي، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة، واستكمال الموافقات الضرورية مع جميع المتدخلين، واختيار المقاولة المكلفة بالانجاز بعد عملية فرز العروض.وتتمثل مكوّنات المشروع في تهيئة مساحات صلبة مفتوحة للعائلات مسيّجة بمساحات خضراء، وممرات مهيئة للمترجلين، إلى جانب فضاء مجهز بالعاب للأطفال، وملعب لكرة الطائرة الشاطئية، ومرفق بمساحات مغطاة لتقديم الخدمات للوافدين على الفسحة الشاطئية.