تاجيل موعد الجلسة الإنتخابية للترجي الرياضي الجرجيسي إلى يوم الخميس 25 أوت الجاري


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 19:15قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي مساء اليوم عن تاجيل موعد الجلسة الإنتخابية للنادي للمدة النيابية 2024/2022 إلى يوم الخميس 25 أوت الجاري بعد ان كانت مقررة ليوم الاربعاء 17 اوت الجاري وذلك في غياب الترشحات للانتخابات.
وحدد اخر اجل لتقديم الترشحات الى يوم الاثنين 22 اوت الجاري.

ويكر انه تم تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للمرة الثانية على التوالي في غياب قائمة مترشحة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251382



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 15 أوت 2022 | 17 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:13 16:09 12:31 05:36 04:01
Babnet
28°
Babnet40°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
40°-2838°-2943°-3042°-2933°-27
  • Avoirs en devises
    23854,1

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22916 DT        1$ =3,12660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   