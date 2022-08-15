تاجيل موعد الجلسة الإنتخابية للترجي الرياضي الجرجيسي إلى يوم الخميس 25 أوت الجاري

اعلنت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي مساء اليوم عن تاجيل موعد الجلسة الإنتخابية للنادي للمدة النيابية 2024/2022 إلى يوم الخميس 25 أوت الجاري بعد ان كانت مقررة ليوم الاربعاء 17 اوت الجاري وذلك في غياب الترشحات للانتخابات.وحدد اخر اجل لتقديم الترشحات الى يوم الاثنين 22 اوت الجاري.ويكر انه تم تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للمرة الثانية على التوالي في غياب قائمة مترشحة.