الاتحاد المنستيري يجدد تعاقده مع الحارس بن سعيد حتى 2024 وينتدب الجزائري بوطيش


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 17:13قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري عن تجديد تعاقده مع حارسه الدولي البشير بن سعيد الى غاية سنة 2024. كما انتدب الاتحاد اللاعب الجزائري عبد القادر بوطيش لمدة 3 سنوات.ويبلغ عبد القادر بوطيش من العمر 25 سنة ، ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي و سبق له أن تقمص زي فريق وفاق السطيف و مولدية وهران.
يذكر ان الاتحاد المنستيري وصيف بطل الموسم الماضي في تونس سيشارك لاول مرة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم



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