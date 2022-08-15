الاتحاد المنستيري يجدد تعاقده مع الحارس بن سعيد حتى 2024 وينتدب الجزائري بوطيش

اعلن الاتحاد المنستيري عن تجديد تعاقده مع حارسه الدولي البشير بن سعيد الى غاية سنة 2024. كما انتدب الاتحاد اللاعب الجزائري عبد القادر بوطيش لمدة 3 سنوات.ويبلغ عبد القادر بوطيش من العمر 25 سنة ، ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي و سبق له أن تقمص زي فريق وفاق السطيف و مولدية وهران.يذكر ان الاتحاد المنستيري وصيف بطل الموسم الماضي في تونس سيشارك لاول مرة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم