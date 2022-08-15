البنك المركزي التونسي يحذر من مواقع وصفحات تنتحل اسمه للتحيل وشرقة بيانات مستخدمي شبكة الانترنات

حذر البنك المركزي التونسي من مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل إسمه وشعاره، تعمل على التحيّل على مستخدمي الشبكة لسرقة معطياتهم الشخصيّة علما وأن هذه العمليّة يعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى التتبع الجزائي.ونفى البنك، في بلاغ أصدره على موقعه الالكتروني، موجه للعموم، نفيا قطعيا أيّة علاقة له بهذه المواقع والصفحات وعدم إطلاقه أي عملية توزيع أموال على المواطنين او المشاركة فيها.ودعا البنك المركزي التونسي مستخدمي الإنترنات للرفع من درجة اليقظة قصد تجنّب أي مخاطر قرصنة لمعطياتهم الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات البنكية.