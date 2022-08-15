الاستثمارات الخارجية في تونس ترتفع باكثر من 37 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022

ارتفعت الاستثمارات الاجنبية في تونس، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022 بنسبة 37،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتصل الى قيمة 841،2 مليون دينار، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.وقدرت الاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 837،7 مليون دينار (زيادة بنسبة 38،3 بالمائة).وبينت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية) أنّ الاستثمارات الخارجية تضمنت 3،6 مليون دينار في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مسجلة تراجعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة ب2021.كما أبرز التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات استقطاب قطاع الصناعات المعملية لـ48،8 بالمائة من مجموع الاستثمارات مقابل 36،4 بالمائة لقطاع الطاقة و14،6 بالمائة للخدمات و0،2 بالمائة لقطاع الفلاحة.