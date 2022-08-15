تراجع نسبة البطالة الى 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة

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بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 15.3 بالمائة مقابل 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة، حيث قدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثاني من سنة 2022 بنحو 626.1 ألف مقابل 653.2 ألف في الثلاثي الأول من العام نفسهولفت المعهد الوطني للإحصاء في تقريره حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من سنة 2022، الى أن الانخفاض الذي سجل في نسبة البطالة كان في حدود 13.1 بالمائة عند الرجال مقابل 14.1 بالمائة في الثلاثي الأول وفي حدود 20.5 بالمائة عند النساء مقابل 20.9 بالمائة في الثلاثي الأولوتراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 لتبلغ 37.2 بالمائة مقابل 38.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنةوبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الثاني من سنة 2022 أن عدد السكان النشيطين في تونس سجل زيادة حيث بلغ 4080.5 ألفا مقابل 4046.4 ألفا خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 34.1 آلافمن جهة أخرى يتوزع عدد السكان النشيطين إلى 2835.7 ألفا من الذكور و1244.8 ألفا من الاناث، وهو ما يمثل على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة من مجموع السكان النشيطينوعلى هذا الأساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الثاني لسنة 2022 ارتفاعا قدر بـ 0,4 نقطة لتبلغ 46 بالمائة بعد أن كانت في حدود 45,6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنةومن ناحية أخرى بلغ عدد المشتغلين 3454.4 ألفا في الثلاثي الثاني من سنة 2022، مقابل 3393.2 ألفا خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، أي بزيادة قدرها 61.2 ألفاويتوزع عدد المشتغلين إلى 2464.7 ألفا من الذكور و989.7 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 71 بالمائة و29 بالمائة من مجموع السكان المشتغلين