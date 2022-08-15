حجز 1500 لترا من الزيت النباتي المدعم بولاية تونس


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 11:41قراءة: 0 د, 50 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، من حجز 1500 لترا من الزيت النباتي المدعم، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الاساسية


وتمت عملية الحجز على إثر ورود معلومات مفادها تعمد إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة التفريط في كميات هامة من الزيت النباتي المدعم لفائدة بعض الجهات التي لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل
وتعمد الممثل القانوني لهذه الشركة إخفاء الزيت النباتي المدعم والامتناع عن ترويجه لفائدة حرفائه من تجار التفصيل للمواد الغذائية ،فضلا عن التفريط في 300 لتر منها لفائدة أحد الوسطاء المضاربين في هذه المادة


وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 ،فضلا عن ايقاف تزويد المؤسسة بهذه المادة واقتراح غلق المحل
وبالنظر إلى تعمد المخالف رفض تسليم المحجوز والتفريط فيه من خلال نقله إلى وجهة غير معلومة، تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت باستكمال إجراءات إرجاع المحجوز ورفعه من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية وتأمينه

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