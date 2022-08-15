حجز 1500 لترا من الزيت النباتي المدعم بولاية تونس

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، من حجز 1500 لترا من الزيت النباتي المدعم، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الاساسيةوتمت عملية الحجز على إثر ورود معلومات مفادها تعمد إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة التفريط في كميات هامة من الزيت النباتي المدعم لفائدة بعض الجهات التي لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العملوتعمد الممثل القانوني لهذه الشركة إخفاء الزيت النباتي المدعم والامتناع عن ترويجه لفائدة حرفائه من تجار التفصيل للمواد الغذائية ،فضلا عن التفريط في 300 لتر منها لفائدة أحد الوسطاء المضاربين في هذه المادةوقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 ،فضلا عن ايقاف تزويد المؤسسة بهذه المادة واقتراح غلق المحلوبالنظر إلى تعمد المخالف رفض تسليم المحجوز والتفريط فيه من خلال نقله إلى وجهة غير معلومة، تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت باستكمال إجراءات إرجاع المحجوز ورفعه من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية وتأمينه