العجز التجاري لتونس يتعمّق إلى مستوى 13،7 مليار دينار في موفى جويلية 2022


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 11:39قراءة: 0 د, 9 ث
      
تعمّق العجز التجاري لتونس إلى حدود 13،7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 8،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.


يتبع يتبع يتبع

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