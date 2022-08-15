العجز التجاري لتونس يتعمّق إلى مستوى 13،7 مليار دينار في موفى جويلية 2022

تعمّق العجز التجاري لتونس إلى حدود 13،7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 8،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.يتبع يتبع يتبع