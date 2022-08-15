تصفيات رابطة أبطال افريقيا للأندية النسائية : انتصار نادي بنك الاسكان التونسي على سريع غليزان الجزائري 3-1

فاز نادي بنك الاسكان التونسي على سريع غليزان الجزائري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بملعب اكادير الكبير لحساب الجولة الافتتاحية لتصفيات منطقة شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة الى نهائيات رابطة أبطال أفريقيا للأندية النسائية.وبادر فريق سريع غليزان بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة السادسة عن طريق آفاق حورية، قبل أن يعادل نادي بنك الاسكان النتيجة عن طريق رشا الريابي في الدقيقة التاسعة.و خلال الشوط الثاني حسم نادي بنك الاسكان نتيجة المباراة بفضل هدفي شيماء خزري في الدقيقة 49 وابتسام بن محمد في الدقيقة 56.هذا ويلاقي بنك الاسكان السبت المقبل في الجولة الثانية نادي وادي دجلة المصري الذي سيدخل المواجهة بعدغد الأربعاء بملاقاة سريع غزالان الجزائري.ويتأهل صاحب المركز الأول، في هذه البطولة المصغرة، إلى المرحلة النهائية للنسخة الثانية لرابطة ابطال الاندية النسائية المقررة بالمغرب خلال شهر اكتوبر المقبل.