تصفيات رابطة أبطال افريقيا للأندية النسائية : انتصار نادي بنك الاسكان التونسي على سريع غليزان الجزائري 3-1


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 14:31قراءة: 0 د, 40 ث
      
فاز نادي بنك الاسكان التونسي على سريع غليزان الجزائري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بملعب اكادير الكبير لحساب الجولة الافتتاحية لتصفيات منطقة شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة الى نهائيات رابطة أبطال أفريقيا للأندية النسائية.


وبادر فريق سريع غليزان بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة السادسة عن طريق آفاق حورية، قبل أن يعادل نادي بنك الاسكان النتيجة عن طريق رشا الريابي في الدقيقة التاسعة.
و خلال الشوط الثاني حسم نادي بنك الاسكان نتيجة المباراة بفضل هدفي شيماء خزري في الدقيقة 49 وابتسام بن محمد في الدقيقة 56.
هذا ويلاقي بنك الاسكان السبت المقبل في الجولة الثانية نادي وادي دجلة المصري الذي سيدخل المواجهة بعدغد الأربعاء بملاقاة سريع غزالان الجزائري.

ويتأهل صاحب المركز الأول، في هذه البطولة المصغرة، إلى المرحلة النهائية للنسخة الثانية لرابطة ابطال الاندية النسائية المقررة بالمغرب خلال شهر اكتوبر المقبل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251363



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 15 أوت 2022 | 17 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:13 16:09 12:31 05:36 04:01
Babnet
43°
Babnet43°Babnet% 14:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
43°-2838°-2943°-3042°-2933°-27
  • Avoirs en devises
    23854,1

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22916 DT        1$ =3,12660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   