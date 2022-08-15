النادي البنرزتي: استقالة المدرب سامي القفصي


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 09:31قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن المدرب سامي القفصي استقالته من تدريب النادي الرياضي البنزرتي، قبل شهر ونصف من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وقال القفصي، في تدوينة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل حكاية جميلة لها نهاية، أغادر فريقي بكثير من الحسرة".


وأضاف: "أشكر كل لاعبيّ دون استثناء، لحبهم تجاه النادي البنزرتي الكبير، كما أشكر جمهورنا العزيز والكبير على دعمه، وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاحنا".
يذكر أنّ النادي البنزرتي كان قد تعاقد مع سامي القفصي في مارس الماضي خلفا للمدرب سفيان الحيدوسي .

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