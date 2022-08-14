إجلاء 42 مصريا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 22:43قراءة: 0 د, 27 ث
      
قامت وحدة بحرية عائمة تابعة لجيش البحر، اليوم الأحد، بإجلاء 42 مصريا تمكّنوا من الصعود على متن الجرّار البحري المكلف بإسناد المصطبة البترولية عشترت (جزيرة قرقنة) من ولاية صفاقس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.


وقد صرّح هؤلاء الأشخاص أنّهم أبحروا من السواحل الليبية، خلال الليلة الفاصلة بين 12 و13 أوت 2022، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وتم التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين نحو ميناء الصيد البحري بالكتف (بنقردان) من ولاية مدنين، أين تم تسليمهم، ظهر الأحد، إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



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