الجامعة الوطنيّة للبلديّات التونسية: "التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة كيدية، لا سند واقعي وقانوني لها"

..





دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، رئيسات ورؤساء البلديات، إلى المشاركة في القافلة التضامنية المساندة لرئيسة بلديّة طبرقة (مودعة بالسّجن منذ يوم 9 أوت 2022)، والتي ستنطلق من العاصمة، غدا الاثنين، في اتجاه المحكمة الابتدائية بجندوبة، لتتوجه فيما بعد إلى مقر بلدية طبرقة.وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد، "إنّ ملف القضية يخلو تماما من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة لا تعدو أن تكون سوى تهمة كيدية، لا سند واقعي وقانوني لها"، معتبرة أنّ "استسهال بعض القضاة، إصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات، في الفترة الأخيرة، صار أمرا خطيرا وتهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية".وبيّنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنها قامت، بالتنسيق مع هيئة الدفاع، بالقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة، "للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كل من تسبّب في هذه المظلمة"، مؤكّدة التزامها بالانحراط في جميع التحركات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني "لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة، آمال العلوي"، حسب نصّ البيان.وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد رفض يوم 10 أوت، مطلب سراح رئيسة البلدية المودعة السجن، وفق ما أكدته هيئة الدفاع، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وقد اعتبر شاكر الزواوي، عضو لجنة المالية السابق في المجلس البلدي المنحل بطبرقة أن رئيسة بلدية طبرقة "تدفع ثمن فتحها لملفات عالقة، من بينها إيقاف أحد المشاريع المشتبه في قيامها بإخلالات، وكان أحدها بصدد الإنجاز على أرض بيضاء تابعة للملك العمومي البحري"، مضيفا أن "أطرافا تسعى إلى إبعادها وفي مقدمتهم المدينون لبلدية طبرقة، بعد أن شرعت في القيام بالإجراءات المستوجبة لاستخلاص ديونها".يُذكر أن امال العلوي، متحصلة على الأستاذية في الصحافة وعلوم الاخبار وتعمل موظفة بالقباضة المالية بمدينة طبرقة، انتخبت في شهر ماي 2022، على رأس المجلس المحلي ببلدية طبرقة، بعد أن ترشحت على رأس قائمة مستقلة نافست حركتي النهضة والشعب.