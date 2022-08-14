الرابطة الأولى بالجزائر: التونسيان وسيم معلى ورفيق الوسلاتي ضمن الاطار الفني لشبيبة القبائل


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 20:09قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن فريق شبيبة القبائل, المنتمي إلى الرابطة الأولى لكرة القدم في الجزائر , عن تعزيز طاقمه الفني لتشكيلة الأكابر بالمدربين
التونسيين: وسيم معلى ومحمد رفيق الوسلاتي, قبل ساعات عن إقالة المعد البدني أرزقي بوخلف.

وأوضحت إدارة النادي في بيان لها " في إطار تعزيز الطاقم الفني للشبيبة, تعلن الإدارة عن استقدام المدربين التونسيين وسيم معلا ومحمد رفيق الوسلاتي.
الأول كمدرب مساعد والثاني كمعد بدني, حيث سيصلان يوم 15 أوت إلى تيزي وزو للانضمام مع الفريق لسنة واحدة".


وسبق لهذين الفنيين وأن اشتغلا في الفريق, حيث عمل معلى خلال فترة اشراف مواطنه المدرب عمار سويح على الفريق , قبل ان يعود إلى تونس لأسباب عائلية طارئة, في حين,فإن الوسلاتي يعرف جيدا المدرب الحالي ل"الكناري", البلجيكي جوزي ريغا, عندما عمل معه في النادي الافريقي .

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