بنزرت: ترشح 792 شخصا لامتحان شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيارة الاجرة "تاكسي"


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 23:07قراءة: 0 د, 37 ث
      
تقدّم حوالي 792 مترشّحا، اليوم الأحد، لاجتياز اختبارات الدورة العاشرة لامتحان شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيارة الاجرة "تاكسي"، التي نظّمتها مصالح ولاية بنزرت بفضائي معهدي باش حامبة وفرحات حشاد ببنزرت الشمالية.


وقال الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر، لـ"وات"، إن الدورة الجديدة لامتحان شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيارة الاجرة "تاكسي"، تندرج في اطار حرص السلط الجهوية على مزيد توفير افضل المرافق الخدماتية للمواطنين في مجال النقل الفردي وعلى توفير مواطن شغل اضافية وتضمّنت اختبارا في كيفية احتساب التعريفة، واختبارا في معرفة التشريع والتراتيب المنظمة للنقل العمومي للاشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي.

وأضاف انه تم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة تهيئة كل ظروف النجاح للدورة الجديدة، والاعداد اللوجستي والبشري لها لضمان نجاح سيرها، وذلك تحت اشراف لجنة مختصة تضم جميع ممثلي القطاع ذوي العلاقة.

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