المنستير: مسرحية "عائشة 13" على ركح المهرجان الوطني للزربية بقصيبة المديوني

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شهد فضاء مسرح الهواء الطلق بقصيبة المديوني، مساء أمس السبت، في إطار المهرجان الوطني للزربية، عرض مسرحية "عائشة 13" للمخرج سامي النصري، وذلك أحتفاء بالمرأة التونسية في عيدها الوطني.وتطرح المسرحية موضوع المرأة وعلاقتها بذاتها وبمجتمعها ومعاناتها على مختلف المستويات النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية، وتجسد ذلك عبر عدّة شخصيات من بينها عائشة المريضة النفسية التي وقع ايواؤها في مؤسسة صحية للمرضى النفسانيين في المجموعة 13 المخصصة للمرضي ذوي الحالات النفسية الصعبة.ويستشف من السياق الدرامي للمسرحية أنه تم الزج بعائشة في مستشفى للأمراض النفسية لوأد صوتها، إذ كيف يمكن لمريضة التمرد على "جلاديها" وفضح ممارسات الأطباء والإداريين عبر نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي لصور وشريط فيديو حول الخروقات والاخلالات التي تحدث في المستشفى.ويحاول المكلف بإدارة المستشفى اجراء عملية بحث لمعرفة من قام بعملية التصوير، ويأتي على لسان إحداهن " صورت السبيطار وسبت الوزير والطبيبة" وهي من القضايا الفرعية التي أثارتها المسرحية والتي تعكس ظاهرة جديدة في استعمال "الفايسوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى وسيلة ضغط لايصال صوت المواطن أو المواطنة أو ربّما للتشفي وهتك الأعراض وغيره من الاستعمالات السلبية.وتطرح المسرحية، على امتداد العرض، ظاهرة العنف بمختلف أشكالها على غرار العنف النفسي والجسدي المسلط أساسا على المرأة ولكن كذلك على الرجل، والعنف الاجتماعي المسلط على الموظفة التي تحرم من المساعدة التي كانت تتمتع بها سابقا.ويمكن أن تحتمل المسرحية عدّة قراءات فهي في الظاهر تثير مسألة هوية المرأة وعلاقتها بجسدها ومعاناتها في التموقع والتمتع بحقوقها، من ذلك التحقير والتقزيم الذي تتعرض له إذ نسمع في المسرحية على لسان الإداري "أنت امرا هلامية ..المؤسسة قامت على اكتافي"، غير أنّها تتضمن ايحاءات أو إشارات لما عاشته تونس في السنوات الأخيرة من ذلك ما جاء فيها على لسان احد الممثلين من أن "الشعب يلزموا واحد فايق مش واحد طوباوي"، وكذلك عملية التحقيق مع زوجة إرهابي ارتكب جرائم مروعة في سوريا.وتطرق هذا العمل المسرحي إلى عدّة مواضيع فرعية أخرى كحرية التعبير، والانتحار، وتخلي المدرسة عن دورها التربوي، وتخلي الأولياء عن دورهم في تربية أبناءهم وبناتهم والإحاطة بهم واحترامهم وإشعارهم بحبهم لهم، ونقص الأدوية وعلاقته بالديون المتراكمة بالمستشفيات، وسرقة الأدوية وسرقة مواد التنظيف من قبل العاملين بالمؤسسات العمومية.كما تعرضت المسرحية إلى الأخطاء الطبية التي تودي بحياة الانسان، والإرهاب، واستقطاب النساء وتسفيرهن نحو بؤر التوتر، وتسفير النساء نحو دول الخليج للعمل مما يدفع المشاهد إلى التساؤل هل فعلا سيقع تشغيلهن أم أنّهن سيجدن أنفسهن ضحايا شبكات للبغاء.وأفاد الممثل محمّد شعبان في تصريح ل(وات) إثر العرض بأنّ المسرحية من إنتاج فضاء مسار للإنتاج بإدارة صالح حمودة عن فكرة نص لرياض السمعلي اشتغل عليه الممثلون بالارتجال وكانت الصياغة النهائية للنص للمخرج سامي النصري.واشتغل في "عائشة 13"، وفق ما أكده شعبان، الممثلون والممثلات "على قضية المرأة من زاوية أخرى مختلفة عن التعاطي اليومي وتم الدخول أكثر إلى عمق المرأة والمشاكل المسكوت عنها من ذلك مسألة الهوية بصفة عامة والهوية الجنسية، والأحلام المجهضة للنساء" .