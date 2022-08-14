وزارة التربية : غدا انطلاق التسجيل عن بعد لاطفال الاقسام التحضيرية

اعلنت وزارة التربية ،اليوم الأحد في بلاغ، ان عملية التسجيل عن بعد لاطفال الاقسام التحضريبة من مواليد سنة 2017 بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 ، ستنطلق غدا الاثنين 15 أوت الجاري بداية من العاشرة صباحا على ان يتواصل التسجيل الى يوم الاثنين 5 سبتمبر المقبل بدخول الغاية.
واشارت الوزارة الى ان عملية تسجيل هؤلاء الاطفال تتم عبر الرابط التالي www.preparatoire.education.tn .
من جهة اخرى قالت الوزارة انها ستضع على هذا الموقع فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتسيير خدمة التسجيل عن بعد.
واشارت الوزارة الى ان عملية تسجيل هؤلاء الاطفال تتم عبر الرابط التالي www.preparatoire.education.tn .
من جهة اخرى قالت الوزارة انها ستضع على هذا الموقع فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتسيير خدمة التسجيل عن بعد.
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