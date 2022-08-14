وزارة التربية : غدا انطلاق التسجيل عن بعد لاطفال الاقسام التحضيرية


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 16:18قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت وزارة التربية ،اليوم الأحد في بلاغ، ان عملية التسجيل عن بعد لاطفال الاقسام التحضريبة من مواليد سنة 2017 بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 ، ستنطلق غدا الاثنين 15 أوت الجاري بداية من العاشرة صباحا على ان يتواصل التسجيل الى يوم الاثنين 5 سبتمبر المقبل بدخول الغاية.
واشارت الوزارة الى ان عملية تسجيل هؤلاء الاطفال تتم عبر الرابط التالي www.preparatoire.education.tn .

من جهة اخرى قالت الوزارة انها ستضع على هذا الموقع فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتسيير خدمة التسجيل عن بعد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251340



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 14 أوت 2022 | 16 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:14 16:10 12:31 05:35 03:59
Babnet
33°
Babnet37°Babnet% 31:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2741°-2939°-3043°-3035°-28
  • Avoirs en devises
    23854,1

  • (12 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22916 DT        1$ =3,12660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 aout)   300,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   