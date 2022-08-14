تونس تتقدم الى مصر بالتعازي في ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين بامبابة

تقدمت تونس اليوم الأحد بخالص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، على إثر الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سيفين بمنطقة امبابة، وخلف خسائر في الأرواح البشرية وعشرات الجرحى والمصابين.واعربت تونس في بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في هذا الظرف الأليم، عن تضامنها التام مع مصر وشعبها الشقيق، سائلة العزيز القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلهم و ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية فإن عدد القتلى في الحريق الذي شب في كنيسة بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة بلغ 41 قتيلا وإن الوفيات جاءت نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب من الحريق الناتج عن تماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بالكنيسة أدى إلى تدافع المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف.وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن النيابة العامة بدأت التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.