باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي

يسعى نادي باريس سان جيرمان لتحصين عقده مع الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي, حسب تقارير اعلامية فرنسية اليوم الاحد.وبحسب نفس المصدر, فإن مسؤولي باريس سان جيرمان سيلتقون خورخي ميسي, الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري, مع خيار التمديد لموسم إضافي عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية لبدء مفاوضات تجديد عقد "البرغوث" الأرجنتيني.وأضافت المصادر أن باريس أبدى رغبته في الإبقاء على ميسي لموسم ثالث, ويبدو أن هناك شبه اتفاق بين الطرفين مشيرة إلى أن تجديد عقد ميسي لموسم ثالث سيكون بعقد جديد لكن سيحتاج النادي للتخلص من الرواتب المرتفعة أولا.ومن المحتمل أن يفتح النادي أبوابه أمام رحيل الثنائي البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي.