نابل: عدد كبير من أهالي المعمورة يحتجون وينظمون مسيرة للتعبير عن رفضهم لمشروع حماية المدينة من الفياضانات

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نظم عدد كبير من أهالي المعمورة من ولاية نابل اليوم وقفة احتجاجية بوسط المدينة ومسيرة الى حدود مدخلها الرئيسي من جهةالطريق الجهوية رقم 27 للتعبير عن رفضهم لمشروع حماية المدينة من الفياضانات "الذي سيتسبب في خلق كارثة بيئية بالمنطقة " حسب تقديرهموأشار أحد المحتجين من متساكني المعمورة في تصريح ل/وات/ الى أن أهالي المعمورة يناضلون منذ فترة طويلة من أجل إلغاء مشروع ما يسمى حمايةالمعمورة من الفيضانات خاصة وأن المعمورة توجد في منطقة مرتفعة وليست مهددة بالفيضانات ولم تتضرر من فياضانات 2012 ولا فيضانات 2018وفسر موقف الأهالي الرافض للمشروع بأن هذا المشروع سيقوم على جلب مياه الجبال المجاورة ومن منطقة الصمعة ومن حي النسيم ببني خيار وسكبها في المعمورة "مشككا" في التقارير التي تعتمدها وزارة التجهيز لانجاز المشروع خاصة وأن القنوات التي سيقع تركيزها لتوجيه المياه من الطريقالجهوية 27 نحو السبخة التي توجد في مستوى أقل ارتفاعا من البحر وتعبر المدينة تحت الارض بما يهدد بإلتقاء مياه السيلان مع مياه البحر الأعلى ارتفاعا والتي ستسكب في القنوات بما سيشكل كارثة بيئية على المنطقة وسيدمر شاطئ المعمورة" حسب تقديرهواضاف هذا المشروع من شأنه أن يقضي على المعمورة التي تتميز بجمالها وبنظافتها والتي تعد قبلة هامة للسياحة العائلية وللمصطافين من مختلف جهات الجمهورية خاصة وأن مياه السيلان ستغرق المدينة وستوسع من مساحة السبخة بأمطار الخريف والشتاء التي ستبقى راكدة لعدة أشهرولاحظ من جهة أخرى " أن الاهالي لم يجدوا آذانا صاغية لا من بلدية المعمورة ولا من السلط الجهوية ولا من المصالح الفنية للتجهيز" مبرزا أن الأهالي لم يبق لهم من حل الا الإحتجاج السلمي لإيصال أصواتهم الى رئاسة الجمهورية والحكومة للتدخل لإنقاذ المعمورة من مشروع سيدمر المدينة" وفق قولهولفت محتج آخر الى أن كل رؤساء البلديات السابقين الذين تعاقبوا على بلدية المعمورة رفضوا المشروع "الا رئيسة البلدية الحالية التي قبلت به وذلك لأسباب سياسية" حسب قوله مشددا على أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية للتعبير عن رفضهم للمشروع وسبق أن شاركوا في جلسات متتالية بالبلدية والولاية للتعبيرعن رفضهم للمشروع " الا أن السلط الجهوية تعنتت وأكدت مواصلتها لتنفيذ المشروعودعا بالمناسبة رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ المعمورة من الكارثة البيئية التي سيتسبب فيها هذا المشروع خاصة وأن "المشروع قابل للتنفيذ في اطار حماية منطقة بني خيار التي يعبرها وادي نحو البحر بدل تحويل وجهة مياه السيلان التي تعبر الوادي الى المعمورة على طول 2كلم