تراجع عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 11.3 بالمائة مع نهاية النصف الأول من سنة 2022

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تراجع عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي في تونس خلال السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة 11.3 بالمائة وفق ما أفصحت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديدوتم الى موفى جوان من هذا العام التصريح في مختلف فروع الوكالة ب 1535 مشروعا صناعيا مقابل 1730 في الفترة نفسها من 2021 وتم تسجيلاستقرار في عدد مواطن الشغل المزمع احداثها (نمو بنسبة 7ر0 بالمائة)، اذ أن المشاريع الصناعية المصرح بها من المنتظر في حال دخولها طور الإنتاجأن توفر 23495 فرصة عمل مباشرة مقابل 23331 فرصة عمل في الفترة نفسها من العام الماضيوقد أظهرت المعطيات التي نشرتها وكالة النهض بالصناعة والتجديد أن قيمة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المعملية بلغت مع أواخر جوانمن هذا العام 1041.7 م د (مليون دينار) مقابل 1310.8 م د بتراجع بنسبة 5ر20 بالمائةوبخصوص التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار فقد أبرزت المعطيات المتوفرة أن أهم ركائز قطاع الصناعات المعملية قد سجلت تراجعا لافتا، حيث تقلصتهذه النوايا في مجال الصناعات الكيمائية بنسبة 64.6 بالمائة لتبلغ مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية ما قيمته 51.7 م د مقابل 146.2 م د فيالفترة ذاتها من العام الماضيكما تراجعت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 48.5 بالمائة لتبلغمع نهاية النصف الأول من هذا العام 39.5 م د مقابل 76.7 م د في الفترة نفسها من العام الفارطوفي سياق الانخفاضات سجلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 20.2 بالمائة لتصل مع أواخر شهر جوان الى مستوى 3ر369م د مقابل 8ر462 م د في النصف الأول من 2021وعرفت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية أقل نسبة تراجع بحوالي 11 بالمائة لتبلغ 5ر312 م د مقابل 6ر350 م د في نفس المدة منالعام الماضي بحسب ذات المصدروبدوره سجل قطاع الصناعات المختلفة تقلصا في نوايا الاستثمار واستقر التقلص على 6ر23 بالمائة لتبلغ مع موفى السداسي الأول من هذا العام 5ر153م د مقابل أكثر من 200 م د في الفترة نفسها من 2021وفي المقابل عرف قطاع صناعات الجلود والاحذية والنسيج والملابس تطورا في الاستثمارات المصرح بها لتبلغ على التوالي نسبتي 63.2 بالمائة و 55.4 بالمائةوبشأن توزيع نوايا الاستثمار حسب النوعية الاستثمارية أظهرت المؤشرات الإحصائية تراجعا في نوايا الاحداثات الجديدة بنحو 12 بالمائة لتبلغ 484 م دوبحسب نوعية الاستثمار فقد بلغت المشاريع المصرح بها والمصدرة كليا 416.4 م د بانخفاض بنسبة 27.5 بالمائة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021وفي السياق ذاته تقلصت المشاريع الصناعية المصرح بها والموجهة نحو السوق المحلية بنسبة 15 بالمائة لتبلغ مع نهاية النصف الأول من هذا العام 625 م د مقابل 736.3 م د في النصف الأول من 2021وبالنسبة الى الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (الحصول على امتيازات جبائية) فقد تراجعت بدورها بنسبة 5ر32 بالمائة لتصل مع أواخر جوان من هذا العام الى 474 م د مقابل 702.2 م د في جوان 2021