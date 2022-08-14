إقبال محتشم في افتتاح المهرجان الصيفي بزغوان


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 14:49قراءة: 0 د, 57 ث
      
عاشت مدينة زغوان ليلة البارحة على وقع افتتاح مهرجانها الصيفي في دورته الرابعة والثلاثين الذي احتضنه فضاء معبد المياه بجبل زغوان، وأثثه العرض الموسيقي "القنطرة" لكل من الفنان محمد الجبالي وسيف الدين التبيني، ابن مدينة زغوان، والفنانة شيراز الجزيري.
وجمع العرض بين مختلف الأنماط الموسيقية بما في ذلك الأندلسية التي تعد إحدى الخصوصيات الثقافية لـ"مدينة النسري".


ولئن كان الفضاء الذي احتضن سهرة الافتتاح داخل المعبد قادرا على استقطاب جماهير غفيرة فإن الإقبال على العرض كان محتشما، حيث أن أغلب الحاضرين كانوا من المدعوين من قبل هيئة المهرجان، في حين اقتنى البقية تذاكرهم بمعلوم رمزي وهم قلة رغم تواجد عدد كبير من العائلات التي اعتادت ارتياد المعبد ليلا، بمحيط فضاء العرض.
وتفاعل الحاضرون مع العروض الموسيقية التي قدمها محمد الجبالي بالخصوص وتفاعلوا بشكل لافت مع ابن الجهة الفنان سيف الدين التبيني.

وذكر فتحي منصور مدير المهرجان في تصريح لـ"وات" أن الهيئة حرصت بعد غياب سنتين نتيجة الظرف الصحي الذي مرت به البلاد، على توفير عروض متنوعة تجمع بين مختلف الأنماط الموسيقية وتلبي أكبر قدر من الأذواق إلى جانب اختيار عرضين فنيين يومي 20 و21 أوت بمنطقة بوسليم الأول من خلال مسرحية "نهار على عمار" للكوميدي النقار، وعرض موسيقي شعبي للفنانة عفاف

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