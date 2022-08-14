وزيرة البيئة تعطي من نابل إشارة انطلاق التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخفيفة

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أعطت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، اليوم الأحد بنابل، إشارة انطلاق التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستكية والنفايات الخفيفة المتناثرة "كلين آب مانث"، التي ستشمل مختلف جهات الجمهورية خاصة في نهايات أسابيع شهر أوت (14 و21 و28) وسبتمبر (4).وأشارت الشيخاوي في تصريح ل"وات" على هامش معاينتها بشاطئ الصقالة بنابل لانطلاق حملة التنظيف ورفع النفايات، إلى أن مبادرة شهر النظافة "كلين آب مانث"، التي تنطلق اليوم من نابل وبمختلف جهات الجمهورية، تهدف بالخصوص إلى دفع جهود التوعية البيئية والتحسيس بأهمية النظافة، من خلال تعبئة كل الطاقات الممكنة، من أفراد وجمعيات ومؤسسات وفرق، يمكن لها التسجيل على المنصة الالكترونية التي أعدت للغرض لتنظيف أكثر ما يمكن من المناطق والمساحات التي تعاني من التلوث.وأوضحت أن التسجيل للمشاركة في هذه التظاهرة ما يزال مفتوحا أمام الجميع وكل الراغبين في دعم جهود النظافة والعناية بالبيئة، مبينة أن أكثر من 350 جماعة محلية معنية بالمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة، التي ترمي أساسا إلى تحسين صورة المدن التونسية وتعزيز مؤشرات النظافة بها في ترسيخ الوعي البيئي وتحمل المسؤولية تجاه المحيط.ونوهت الوزيرة، من جهة أخرى، بما ميز هذه التظاهرة من إقبال على التسجيل وبانخراط عديد الوزارات والمصالح والهياكل الجهوية والمحلية في هذا المجهود الوطني الذي سيساهم في تعزيز جهود البلديات ووزارة البيئة وفي تعميق الوعي البيئي.وعملا على حفز المشاركة في هذه التظاهرة، رصدت وزارة البيئة جوائز تشجيعية للفرق المتطوعة التي ستشارك في العمل الميداني في إطار مجموعة لا يقل عدد أفرادها عن 10 أشخاص، والمدعوة لأخذ صور لمناطق التدخل قبل التنظيف وبعده، وإلى توجيه ما يجمع من نفايات نحو مراكز تجميع للغرض ليقع فرزها ووزنها، على أن يتم توزيع الجوائز في إطار حفل تقييمي لمنجزات شهر النظافة ينظم يوم 10 سبتمبر القادم.