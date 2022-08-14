وزارة التعليم العالي: 16 أوت الجاري آخر أجل لقبول الملفات المدعمة لإعادة التوجيه لبكالوريا 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن يوم الثلاثاء 16 أوت الجاري يعتبر آخر أجل لتقديم الملفات المدعمة للحالة الصحية أو الاجتماعية أو أصحاب المواهب بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية لبكالوريا 2022 باعتبار ختم مكتب الضبط أو ختم البريد.وكانت الوزارة قد فتحت باب تعمير مطالب اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية من 11 الى 15 اوت 2022 ويكونحصريا عبر موقع التوجيه الجامعيwww.orientation.tnولفتت الوزارة الى أن اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية تهدف أساسا لتقريب الطالب من مقر اقامته في نفس الاختصاص الموجه اليه أو في المؤسسة الأقرب لجهته وفي حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب.