وزارة التعليم العالي: 16 أوت الجاري آخر أجل لقبول الملفات المدعمة لإعادة التوجيه لبكالوريا 2022


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 14:42قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن يوم الثلاثاء 16 أوت الجاري يعتبر آخر أجل لتقديم الملفات المدعمة للحالة الصحية أو الاجتماعية أو أصحاب المواهب بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية لبكالوريا 2022 باعتبار ختم مكتب الضبط أو ختم البريد.
وكانت الوزارة قد فتحت باب تعمير مطالب اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية من 11 الى 15 اوت 2022 ويكون

حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي
www.orientation.tn


ولفتت الوزارة الى أن اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية تهدف أساسا لتقريب الطالب من مقر اقامته في نفس الاختصاص الموجه اليه أو في المؤسسة الأقرب لجهته وفي حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب.

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