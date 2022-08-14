وزارة التعليم العالي: 16 أوت الجاري آخر أجل لقبول الملفات المدعمة لإعادة التوجيه لبكالوريا 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن يوم الثلاثاء 16 أوت الجاري يعتبر آخر أجل لتقديم الملفات المدعمة للحالة الصحية أو الاجتماعية أو أصحاب المواهب بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية لبكالوريا 2022 باعتبار ختم مكتب الضبط أو ختم البريد.
وكانت الوزارة قد فتحت باب تعمير مطالب اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية من 11 الى 15 اوت 2022 ويكون
حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي
www.orientation.tn
ولفتت الوزارة الى أن اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية تهدف أساسا لتقريب الطالب من مقر اقامته في نفس الاختصاص الموجه اليه أو في المؤسسة الأقرب لجهته وفي حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب.
وكانت الوزارة قد فتحت باب تعمير مطالب اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية من 11 الى 15 اوت 2022 ويكون
حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي
www.orientation.tn
ولفتت الوزارة الى أن اعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية تهدف أساسا لتقريب الطالب من مقر اقامته في نفس الاختصاص الموجه اليه أو في المؤسسة الأقرب لجهته وفي حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب.
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