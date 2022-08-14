بطولة تورونتو للتنس: الرومانية هاليب إلى النهائي لمواجهة المفاجأة حداد مايا

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، الخامسة عشرة عالميا، إلى نهائي دورة تورونتو الألف للتنس، عقب فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة سابعة بنتيجة 2-6، 6-3 و6-4 في الدور نصف النهائي، لتواجه المفاجأة البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة بطلة العام الماضي 6-4 و7-6 (9-7).وسيكون هذا النهائي في تورونتو الأول لهاليب منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في جانفي الماضي، والنهائي الاكبر للمصنفة الأولى عالميا سابقا منذ فوزها بدورة روما عام 2020.وضمن الفوز لهاليب عودتها إلى نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الذي سيصدر الاثنين، مع إمكانية أن تصعد إلى المركز السادس في حال تتويجها الأحد باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2018.وسيكون النهائي الثامن عشر لهاليب في دورات الألف، حيث تطمح إلى الفوز بلقبها التاسع في هذه الفئة والـ 24 عموما في مسيرتها.