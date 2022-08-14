صفاقس : "24 عطر" ... مشروع فني مبتكر من رحم الهوية الموسيقية التونسية

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جاب جمهور مهرجان صفاقس الدولي، مساء السبت، جميع ولايات الجمهورية من شمالها الى جنوبها، وذلك في رحلة فنية دامت حوالي ساعتين من الزمن، عبقت برائحة التراث الموسيقي التونسي العريق، أمنها لهم الفنان والمؤلف الموسيقي، محمد علي كمون، ضمن مشروعه الفني "24 عطر" الذي ابتكره من رحم الهوية الموسيقية التونسية، التي باتت شبه مندثرة، فاستعادها عبر رؤية خلاقة ومجددة دون اقتلاعها من جذورها، فأمتعت الجمهور الحاضر وحلقت به في عالم فني في سهرة لن تمحى من الذاكرة.رحلة فنية أمنها المايسترو، محمد علي كمون، رفقة حوالي 40 عنصرا من فنانين وعازفين وراقصين، متبعة خارطة موسيقية تتألف من 6 لوحات فنية مستوحاة من روح التراث الموسيقي التونسي على تنوعه واختلافه.بداية العرض كانت بعطور ومختارات من المالوف التونسي انطلاقا من معزوفة دار الرشدية ثم جبل زغوان وإيقاع البطايحي ليذهب صعودا نحو الحدود الجزائرية والقبائل ثم ينتقل إلى سحر الجنوب وصحرائه ومقام "المحير سيكا" مرورا بالتراث الصوفي، على غرار الحضرة النسائية الصفاقسية من قبيل (الصناعة والبندارات وجلوة العروسة الصفاقسية) والحضرة الرجالية الصفاقسية وطبال قرقنة.كل هذه العطور الفنية المستوحاة من روح التراث الموسيقي التونسي وثرائه، تم تقديمها بتوزيع موسيقي ورؤية فنية مجددة مبتكرة من الفنان الموسيقي، محمد علي كمون، أصيل جهة صفاقس.ورغم انه لم يعرض لأول مرة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس او مسارح أخرى من الجمهورية، فقد كان عرض" 24عطر" ضمن الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي الذي تزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، نوعيا وممتعا بامتياز، حيث لم يكن مجرد عرض فرجوي كلاسيكي فحسب بل كان شكلا من أشكال استعادة الذاكرة الموسيقية التونسية عبر رؤية خلاقة ومجددة من أجل تحرير الموسيقى التونسية من دائرة الانغلاق والتكلس وإضفاء عطور عليها دون اقتلاعها من جذورها.وقد أعرب عدد من الجمهور الحاضر، في تصريحات متطابقة لصحفية /وات/ عن إعجابهم بما لمسوه في عرض "24 عطر"، من هوية وذات للموسيقى التونسية، قدمها الفنان محمد علي كمون، برؤية مبتكرة، وذلك بعد بحث ونبش معمق في الذاكرة الموسيقية التونسية.وللتذكير فقد تم يوم الجمعة الفارط، خلاللقاء إعلامي بمدينة صفاقس، تقديم مشروع "24 عطر"، وتوقيع أول نسخ كتابه الورقي البصادر حديثا والذي يروي قصة هذا المشروع الفني منذ انطلاقه، وذلك بحضور عدد من كبار وجوه الساحة الفنية والإعلامية بصفاقس، على غرار علي الحشيشة ومحمد بن عمر وعبد الكريم قطاطة، وطلبة من المعهد العالي للموسيقى.وأفاد الفنان، محمد علي كمون، في تصريح ل"وات" بأن "هذا الكتاب الورقي المرفق بمحمل سمعي، الذي يروي قصة مشروع 24 عطر منذ بدايته، قد تم تصميمه من قبل رفيق دربه الفنان التشكيلي، رؤوف الكراي، ويحتوي على رسوم اعتاد الجمهور أن يشاهدها على الشاشة العملاقة للعرض وعلى كلمات أغان مستوحاة من التراث الفني التونسي الذي بات شبه مندثر، تم تجميعها والاشتغال عليها خلال فترة الحجر الصحي بدعم من الاتحاد الاوروبي"، مشيرا إلى أن هذا الكتاب هو أيضا في متناول الأطفال والناشئة لقراءته والاستئناس به.وعن مشروعه الفني "24 عطر"، قال كمون "إن هذا المشروع الذي انطلق منذ 2013، والقائم على صورة وملمح المرأة التونسية البدوية منها والشاوية الأطلسية والأندلسية العربية المنفتحة على البحر الأبيض المتوسط وذات الأصول الافريقية والأمازيغية، يعد بمثابة رحلة بحث ميداني عن الهوية والذات غير الموجودة في الأكاديميات، وتوليفة فنية مستوحاة من روح وعمق التراث الموسيقي التونسي الذي تم الاشتغال على تنوعه واختلافه.