تونس تعلن تضامنها مع السعودية على خلفية تفجير مطلوب أمني نفسه أثناء القبض عليه


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 22:28قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعربت تونس مساء اليوم السبت "، في بيان ،عن "تضامنها الكامل" مع المملكة العربية السعودية الشقيقة و وقوفها الى جانبها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التى تستهدف أمنها و استقرارها، وذلك على إثر إقدام أحد المطلوبين أمنيا، أمس الجمعة، على تفجير نفسه عند محاولة ضبطه من عناصر الأمن السعودي مما أسفر عن إصابات في محيط التفجير.


ووصف البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج هذه الحادثة بـ"الجبانة" .
وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية قد أعلنت أمس الجمعة ، أن شخصا مطلوبا للجهات الأمنية قام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه عند مباشرة الأجهزة الأمنية إجراءات القبض عليه في احدى مناطق جدة الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة.

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