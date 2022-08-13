سليانة :مدير مهرجان مكتريس الدولي:"هيئة المهرجان قررت تنظيم هذه الدورة رغم العراقيل وضعف الميزانية "

إنعقدت مساء أمس الجمعة بدار الشباب بمعتمدية مكثر ندوة صحفية للإعلان عن برنامج الدورة 50 لمهرجان " مكتريس الدولي".وذكر مدير المهرجان ،الطاهر المترفي في تصريح ل"وات" على هامش الندوة الصحفية أن هيئة المهرجان قررت تنظيم هذه الدورة رغم "العراقيل وضعف الميزانية وذلك تحت شعار تلاقح الفنون والحضارات نحو ثقافة بديلة " .وقال إن الدورة 50 ستكون ناجحة كدورة سنة 2019 بتظافر جهود كافة متساكني معتمدية مكثر ومكونات المجتمع المدنيوكشف أن الإفتتاح سيكون يوم الثلاثاء 16 أوت الجاري بعرض المدحة ويكون الاختتام يوم 30 من نفس الشهر بعرض لطفي بوشناق لافتا إلى أن البرمجة متنوعة لتضم عروضا ل " عبدو درياسة" و" نوردو" و" الشاب بشير" وعرض " ريت النجمة" و المدحة" وعروض أخرىوأكد المترفي على دور المهرجان في خلق حركية تجارية إقتصادية فضلا عن كونه المتنفس الوحيد لأهالي مكثر مبينا أن الأسعار ستكون في حدود 5و10 دنانير مع إمكانية بيع اشتراكات بقيمة 50 دينارا بالنسبة للعائلات .