رئيس الجمهورية يزور القرية الحرفية بحي هلال بعد تهيئتها


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 15:18قراءة: 0 د, 42 ث
      
زار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت، حي هلال بتونس العاصمة حيث اطّلع على القرية الحرفية التي تم إعادة تهيئتها بعد مرور سنة من زيارته الأولى لها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة.


وأكد سعيّد بالمناسبة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وعلى ضرورة الإحاطة بالمرأة والأسرة لا في النصوص ولكن في الواقع والفعل، مشيرا، الى إمكانية إنشاء شركات أهلية حتى يكون العمل الذي يقوم به المواطنون مصدرا للثروة.

كما لاحظ خلال هذه الزيارة التي كان مرفوقا بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ، عديد الاخلالات في مستويات التهيئة العمرانية والبنية التحتية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية منذ وقت طويل وتفاقمت في السنوات الأخيرة.


و قال بلاغ لرئاسة الجمهورية ان "رئيس الدولة حمل معه الى قصر قرطاج أفراد عائلة تقطن بغرفة على وجه الفضل ولا عائل لها سوى الأم التي ليس لها موطن شغل قار".
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