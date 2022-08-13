تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة للنادي البنزرتي

أصدر اليوم السبت والي بنزرت سمير عبد اللاوي مقررا رسميا يضبط قائمة الهيئة التسييرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي والتي تتالف من كل من امير الجزيري (رئيسا) وشريهان بلعربي (نائب رئيس) وهيكل بن نصيب (امين مال) وهشام الخضراوي (كاتبا عاما).واكد امير الجزيري رئيس الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي في تصريح لمراسل "وات" بالجهة "انه سيعمل على اعادة اشعاع النادي رياضيا من خلال وضع خارطة طريق ناجعة لفض اشكالات الديون وتهيئة كل اسباب نجاح الجمعية مستقبلا " حاثا الجميع على "مواصلة الالتفاف حول الجمعية ومثمنا دعم السلط الجهوية وبقية الداعمين من الاسرة الموسعة للنادي وايضا الجماهير الوفية للجمعية ".