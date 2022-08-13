متابعة للوضع الوبائي بالجهات: السبت 11 أوت

المنستير: تسجيل حالة وفاة و27 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد

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سجلت الدائرة الصحية بالمنستير، الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة التصريح بحالة وفاة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد بتاريخ 11 أوت الجاري، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1171 حالة من بينها 213 حالة وفاة بمعتمدية المكنين و194 وفاة بمعتمدية المنستير، وفق الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتطور مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة إلى 65 ألفا و769 إصابة من بينها 27 إصابة إضافية مصرح بها بتاريخ 11 أوت الجاري، وتراجع عدد الإصابات الجديدة خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 11 أوت الجاري إلى 471 إصابة أي 78 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتعد الجهة الصحية بالمنستير 1071 حالة نشطة من بينها 14 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية وحالة واحدة بإحدى المصحات الخاصة بالجهة، حسب ذات المصدر.