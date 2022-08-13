رسالة خاصة من محطة الفضاء الدولية ISS للمترشاحات التونسيات لمهة اول رائدة فضاء تونسية…

بمنسابة عيد المراة التونسية وجه رواد محطة الفضاء الدولية ISS رسالة للمترشاحات التونسيات لمهة اول رائدة فضاء تونسية افريقية ورسالة للمراة التونسية....
يذكر أن مجمع"تلنات"، كشف اليوم السبت بمقره بتونس ، عن مجموعة المترشحات الثمانية لمهمة أول رائدة فضاء تونسية-افريقية واللواتي سيقع اختيار مترشحتين اثنتين من بينهن لتضطلعا بالمهمة المقررة في سنة 2024 بمحطة الفضاء الدولية في مجالي الفيزياء والطب.
من جهته أكد مدير عام مجمع "تلنات" محمد فريخة بالمناسبة أن المهمة التي ستضطلع بها أول رائدة فضاء تونسية افريقية ستساهم في خدمة الانسانية من خلال نشر العلوم، معتبرا أن نجاح المشروع سيكون نجاح لتونس وكل أفراد الشعب.
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يذكر أن مجمع"تلنات"، كشف اليوم السبت بمقره بتونس ، عن مجموعة المترشحات الثمانية لمهمة أول رائدة فضاء تونسية-افريقية واللواتي سيقع اختيار مترشحتين اثنتين من بينهن لتضطلعا بالمهمة المقررة في سنة 2024 بمحطة الفضاء الدولية في مجالي الفيزياء والطب.
من جهته أكد مدير عام مجمع "تلنات" محمد فريخة بالمناسبة أن المهمة التي ستضطلع بها أول رائدة فضاء تونسية افريقية ستساهم في خدمة الانسانية من خلال نشر العلوم، معتبرا أن نجاح المشروع سيكون نجاح لتونس وكل أفراد الشعب.
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