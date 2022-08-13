كرة اليد - توقيع عقد تنظيم البطولة العربية للاندية خلال شهر سبتمبر القادم

امضت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء امس على عقد احتضان تونس لفعاليات النسخة 37 للبطولة العربية للاندية البطلة في صنفي الاكابر والكبريات المؤهلة لبطولة العالم للاندية للعبة سوبر غلوب.واوضحت الجامعة التونسية لكرة اليد على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه وبموجب هذا العقد تكون الجامعة المالكة لكامل حقوق البث التلفزي الأرضي والفضائي وعبر الواب وحقوق التسويق والاستشهار لهذه البطولة العربية.يذكر ان مدينة الحمامات ستحتضن منافسات البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد (اكابر وكبريات) من 17 الى 27 سبتمبر كما ستحتضن فعاليات البطولة الافريقية للاندية من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022.