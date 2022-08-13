الكاف: توجيه 04 عينات لرؤوس ابقار للتحليل بعد الاشتباه في اصابتها بمرض اللسان الازرق

وجهت دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف خلال الايام الأخيرة المنقضية 04 عينات لرؤوس أبقار بغاية تحليلها بالمخابر للإشتباه في إصابتها بمرض اللسان الازرق، وهو مرض يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية حسين الرزايقيوتهم العينات، وفق نفس المصدر، رؤوس ابقار من معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين والكاف وقع توجيهها للتحليل تبعا لظهور بعض العلامات والاعراض التي تتعلق بهذا المرض ومنها قلة الأكل والانتفاخ وسيلان الأنفودعا الرزايقي المربين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطيع وخاصة منها مقاومة البعوض الذي يتسبب في نقل المرض من حيوان الى آخر، وذلك عبر استعمال المبيدات الحشرية المنصوح بها للغرض، وإزالة المياه الراكدة باعتبار أن البعوض يتكاثر في الأماكن الرطبة، على حد قوله.