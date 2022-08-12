العمل الحكومي وسير عدد من المرافق العمومية محورا لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة

..





مثّل العمل الحكومي، وسير عدد من المرافق العمومية، كالتعليم والصحة وغيرهما من القطاعات، محورا لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.وشدد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأن القانون وُضع وسيوضع باسم الشعب ولفائدة الشعب"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.وبحسب ما نقله نص البلاغ، والذي لم يوضح ما إذا كان المقصود من قبل رئيس الجمهورية في حديثه، أداء مؤسسة القضاء، تابع سعيد يقول "إنه من المؤسف أن يتم التخفي وراء الإجراءات، ويتم التمديد فيها، وتبقى جملة من القضايا عالقة لسنوات، في حين أن الإجراءات واضحة، ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات لفئة وإجراءات لفئات أخرى".إلى ذلك، أكد رئيس الدولة، كذلك، أنه من "غير المقبول أن يتم الزج بمن يبلغ عن الفساد في السجن، ويُفلت المفسد من أي تتبع أو أي عقاب".من ناحية أخرى تطرق لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة إلى الاحتفال بعيد المرأة، حيث أكّد قيس سعيد مجددا أنه "لن يكون هناك أي مساس بمكاسب المرأة، بل بالعكس يجب دعمها، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".وتم التذكير، بالمناسبة، بالمحطات التي عرفتها تونس على طريق تحرير المرأة منذ نهاية القرن 19 إلى غاية وضع مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956.