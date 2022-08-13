الفنان الجزائري "موح ميلانو" يقدم لجمهور بنزرت أحدث أغانيه في سهرة مميزة فنيا وتنظيميا

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أمام حضور جماهيري محترم العدد أقيمت أولى العروض الدولية المبرمجة ضمن الدورة 39 من مهرجان بنزرت الدولي حيث كانت البداية مع الفنان الجزائري محمد قرين المعروف باسم "موح ميلانو" صاحب الأغنية الشهيرة "ماشافوهاش" التي سجلت أكثر من 400 مليون مشاهدة على اليوتيوب."موح ميلانو" الذي حل بمدينة بنزرت لأول مرة في سهرة الجمعة، جاء محملا بالجديد حيث قدم للجمهور أغنيته "غزالي" التي يؤديها لأول مرة خلال الحفلات و المهرجانات.واستهل العرض بمختارات من أغاني الراي الجزائري أمنها "DJ Awj" تفاعل معها الشباب الحاضر بأعداد كبيرة بشكل لافت، قبل أن يطل نجم السهرة ويعتلي الركح مرفوقا بفرقته الموسيقية المتكونة من 6 عناصر. وقد أدى باقة من أغانيه المعروفة على غرار "مازالني" و "بالاك" و "ماشافوهاش"و "عالم تاني" و "غزالي" و غيرها.وأبدع "موح ميلانو" في أداء أشهر الأغاني الجزائرية التي يحبها الجمهور ويطالبه بها دائما منها الأغنية الشهيرة للشاب عقيل "مازال مازال عشقك في البال" و أغنية الراحل الشاب حسني "ماتبكيش" و "دي دي" و "طريق الليسي" للشاب خالد.سهرة "موح ميلانو" كانت من أروع سهرات الدورة الحالية من مهرجان بنزرت الدولي فنيا وتنظيميا حسب ما أكده عدد كبير ممن واكبوا العرض.وسيكون لجمهور الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي موعد مساء غد الأحد 14 أوت مع عرض لمسرحية الممثل الكوميدي لطفي العبدلي التي كان من المفترض أن تقام يوم 9 أوت الجاري. وبحسب ما اعلنته الهيئة المدسرة للمهرجان فإن تذاكر الموعد الأول تبقى صالحة لسهرة الغد.